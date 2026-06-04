Open Day per la prevenzione della cataratta: visite gratuite all’Ospedale Città di Aprilia

AgenPress. Ritornare a vedere il mondo con maggiore nitidezza e qualità della vita è possibile. E’ questo l’obiettivo che ha spinto il Reparto di Oculistica dell’Ospedale Città di Aprilia a organizzare una giornata sulla prevenzione della cataratta. Sabato 6 giugno, dalle 8:30 alle 13:30, presso l’Ospedale Città di Aprilia (ODA) si terrà Open Day Oculistica dedicato alla prevenzione della cataratta, rivolto ai cittadini dai 40 anni in su.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ORA (Gruppo Lifenet Healthcare), offre la possibilità di effettuare una visita specialistica gratuita senza necessità di prenotazione. I partecipanti potranno presentarsi direttamente presso la struttura in via delle Palme 25, Aprilia, per sottoporsi a un controllo oculistico finalizzato all’individuazione precoce dei segni della patologia.

La cataratta rappresenta una delle principali cause di riduzione della capacità visiva con l’avanzare dell’età e si stima che nel Lazio circa 1 abitante su 8-9 è affetto da cataratta o ne presenta una forma clinicamente significativa.

Si tratta di una progressiva opacizzazione del cristallino che può compromettere la qualità della vista e delle attività quotidiane, influenzando autonomia, sicurezza e benessere personale.

“Molti pazienti arrivano alla nostra osservazione dopo anni di difficoltà visive attribuite semplicemente all’età o alla necessità di cambiare occhiali», spiega Walter Calcatelli, Direttore del Servizio di Oculistica di ORA e ODA. «La cataratta può comparire già dopo i 40 anni e oggi può essere trattata con interventi sicuri, rapidi e altamente efficaci. Individuarla tempestivamente significa preservare la qualità della vita e l’indipendenza delle persone”.

L’intervento di cataratta viene eseguito in regime di day surgery e consente nella maggior parte dei casi un rapido recupero della capacità visiva.

“L’integrazione tra ODA e ORA rappresenta un valore aggiunto per il territorio», sottolinea Gabriele Coppa, Direttore Generale delle due strutture. «Attraverso iniziative come questa vogliamo offrire risposte concrete ai bisogni di salute della comunità, promuovendo una cultura della prevenzione accessibile e vicina ai cittadini».

L’Open Day si inserisce nelle attività di sensibilizzazione dedicate alla salute degli occhi e alla prevenzione delle patologie che possono compromettere la vista, con l’obiettivo di favorire diagnosi precoci e percorsi di cura tempestivi.