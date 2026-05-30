Uno studio dimostra che un’iniezione può debellare completamente i tumori

Il vaccino Jab ha prodotto “risposte senza precedenti” in pazienti la cui malattia era diventata resistente alla chemioterapia e all’immunoterapia

AgenPress. I medici hanno salutato con favore i risultati “senza precedenti” di una sperimentazione clinica che dimostra come un vaccino antitumorale a tripla azione possa eradicare interi tumori nei pazienti.

In una sperimentazione internazionale condotta in 11 paesi, l’iniezione è stata offerta a pazienti il ​​cui tumore si era diffuso o era recidivato e la cui malattia non aveva risposto ad altri trattamenti.

Il farmaco, chiamato amivantamab, ha ridotto le dimensioni dei tumori in oltre un terzo dei pazienti, con cambiamenti evidenti nel giro di poche settimane. In 15 di questi, i medici hanno riscontrato che il farmaco aveva completamente fatto scomparire i tumori.

Kevin Harrington, professore di terapie biologiche contro il cancro presso l’Institute of Cancer Research di Londra (ICR), ha dichiarato: “Si tratta di risposte eccezionalmente forti in pazienti la cui malattia è diventata resistente sia alla chemioterapia che all’immunoterapia.

“Si tratta di un gruppo di pazienti per i quali le opzioni terapeutiche sono estremamente limitate, quindi constatare questo livello di beneficio è davvero notevole.”

Harrington, che è anche oncologo consulente presso il Royal Marsden NHS Foundation Trust, ha aggiunto: “Questo trattamento ha il potenziale per giovare a molte migliaia di pazienti ogni anno”.

I risultati saranno presentati domenica a Chicago in occasione del più grande congresso mondiale sul cancro, il congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Nello studio, 102 pazienti affetti da tumore alla testa e al collo, il sesto tumore più comune al mondo, hanno ricevuto il vaccino. I tumori si sono ridotti o sono scomparsi completamente in 43 pazienti, di cui 28 hanno mostrato una riduzione significativa e 15 sono stati completamente eliminati.

I ricercatori hanno affermato che l’iniezione ha mostrato risultati simili anche nei pazienti affetti da tumore al polmone. L’amivantamab, sviluppato da Johnson & Johnson, è attualmente in fase di valutazione in circa 60 studi clinici, principalmente per il tumore al polmone, ma anche per i tumori del colon-retto, del cervello e dello stomaco.

Il vaccino intelligente agisce sul cancro in tre modi. Blocca sia l’EGFR (recettore del fattore di crescita epidermico), una proteina che favorisce la crescita dei tumori, sia il MET, una via di segnalazione che le cellule tumorali spesso utilizzano per eludere il trattamento. Inoltre, contribuisce ad attivare il sistema immunitario per attaccare il tumore.

A differenza di molti trattamenti antitumorali, l’amivantamab viene somministrato tramite una piccola iniezione sottocutanea anziché per via endovenosa, rendendo il trattamento più rapido e comodo per i pazienti e molto più facile da somministrare in ambulatorio.

La maggior parte degli effetti collaterali del trattamento, somministrato una volta ogni tre settimane, è stata di entità lieve o moderata, e meno di un paziente su 10 è stato costretto a interrompere la terapia.

I ricercatori hanno inoltre sottolineato che lo studio si è concentrato su persone affette da tumori della testa e del collo, escludendo quindi i pazienti con carcinoma squamocellulare orofaringeo positivo al papillomavirus umano (HPV). Questo è particolarmente significativo, hanno affermato, poiché i tumori della testa e del collo non causati dall’HPV sono generalmente più difficili da trattare, rendendo i progressi in questo gruppo di pazienti di fondamentale importanza.

I pazienti trattati con amivantamab hanno avuto una sopravvivenza media di 12,5 mesi complessivamente dall’inizio della terapia, nonostante fossero affetti da una forma di cancro con prognosi molto sfavorevole, una volta che i trattamenti standard smettono di essere efficaci.

Il professor Kristian Helin, amministratore delegato dell’ICR, ha dichiarato: “Questo studio dimostra come lo sviluppo di nuove terapie attraverso una rigorosa ricerca sul cancro possa portare a progressi significativi, anche per i pazienti con opzioni terapeutiche molto limitate.

“Raggiungere questo livello di risposta tumorale e ottenere risultati di sopravvivenza incoraggianti in un gruppo di pazienti così difficile da trattare rappresenta un significativo passo avanti.”