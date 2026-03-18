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Araghchi (ministro degli Esteri iraniano): “L’impatto della guerra “si ripercuoterà sul mondo intero”

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AgenPress. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avvertito che le conseguenze della guerra in Medio Oriente “colpiranno il mondo intero”, esprimendo al contempo soddisfazione per le reazioni, soprattutto da parte dei funzionari europei e americani, contro il conflitto armato.

“L’ondata di ripercussioni globali è appena iniziata e colpirà tutti, indipendentemente da ricchezza, religione o razza”, ha sottolineato il ministro degli Esteri della Repubblica islamica tramite X, allegando al post una copia della lettera di dimissioni di un funzionario americano responsabile della lotta al terrorismo, in segno di protesta contro la guerra.

“Sempre più voci, comprese quelle di funzionari europei e americani, affermano a gran voce che la guerra contro l’Iran è ingiusta. Un numero maggiore di membri della comunità internazionale dovrebbe fare lo stesso”, ha dichiarato Araghchi.

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