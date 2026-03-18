Katz: “Nessuno in Iran gode di immunità e tutti sono nel mirino”

AgenPress. L’esercito israeliano ha colpito anche il centro di Beirut , distruggendo palazzi residenziali in alcuni dei raid aerei più intensi che la capitale libanese abbia condotto negli ultimi decenni.

Israele ha ucciso il ministro dell’intelligence iraniano Esmail Khatib mercoledì, un giorno dopo aver ucciso il potente capo della sicurezza Ali Larijani , e il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che “nessuno in Iran gode di immunità e tutti sono nel mirino”.

Lui e il Primo Ministro Benjamin Netanyahu avevano autorizzato l’esercito israeliano “a prendere di mira qualsiasi alto funzionario iraniano per il quale si presentasse un’opportunità di intelligence e operativa, senza bisogno di ulteriore approvazione”.

A Teheran, migliaia di persone sono scese in piazza per i funerali di Larijani e di altre vittime.

L’Iran ha reagito all’uccisione di Larijani lanciando missili contro Israele, un attacco che, secondo le autorità israeliane, ha causato la morte di due persone vicino a Tel Aviv. Teheran ha affermato di aver bombardato durante la notte Tel Aviv, Haifa e Beersheba in Israele, e basi statunitensi in Bahrein, Iraq, Giordania, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.