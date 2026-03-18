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Khatami (capo dell’esercito iraniano): “L’Iran vendicherà la morte di Larijani”

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AgenPress. Il capo dell’esercito iraniano, il generale Amir Khatami, ha dichiarato che la Repubblica islamica “si vendicherà” per la morte del capo del Consiglio di sicurezza nazionale della Repubblica islamica, Ali Larijani. 

L’Iran “si vendicherà” per “il sangue puro” di Ali Larijani e “degli altri amati martiri”, ha dichiarato il generale Khatami in un comunicato, dopo la morte del capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale e di altre persone in un attacco aereo sulla capitale Teheran.

Da parte loro, le Guardie Rivoluzionarie hanno dichiarato che gli attacchi che hanno colpito Tel Aviv di notte – e che, secondo i servizi di emergenza israeliani, hanno provocato la morte di due persone – sono stati lanciati per “vendicare” la morte di Ali Larijani e di altri funzionari, uccisi ieri in Iran.

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