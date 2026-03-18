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Miguel Díaz-Canel (presidente cubano) “Resistenza indistruttibile alle minacce di Trump”

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AgenPress. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha promesso una “resistenza indistruttibile”, in risposta alle minacce del suo omologo americano Donald Trump, che vuole “conquistare” e “liberare” l’isola.

“Di fronte allo scenario peggiore, Cuba è accompagnata da una certezza: qualsiasi invasore esterno si troverà di fronte a una resistenza indistruttibile”,  ha sottolineato  il presidente  tramite X.

Lunedì, Donald Trump ha affermato di “credere” che avrebbe “l’onore di prendere Cuba”, senza però chiarire cosa intendesse. Ha inoltre sottolineato che avrebbe “liberato” il Paese.

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