type here...

ONU: rallentano i progressi contro la mortalità infantile. Nel 2024 sono morti 4,9 milioni di bambini sotto i 5 anni

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Secondo un  rapporto delle Nazioni Unite, pubblicato  ieri, i progressi nella riduzione della mortalità infantile stanno rallentando: nel 2024, a livello globale,  4,9 milioni di bambini sotto i cinque anni sono morti prima di compiere cinque anni, ovvero 9 bambini al minuto.

Secondo il rapporto la maggior parte di questi decessi “avrebbe potuto essere evitata”, grazie a pratiche e interventi medici consolidati ed economici, se ci fosse stato “accesso a servizi sanitari di qualità”.

Il testo rileva che il numero di decessi di bambini di età inferiore ai cinque anni a livello globale si è ridotto di oltre la metà dal 2000. Tuttavia, dal 2015, il ritmo di questa riduzione è rallentato di oltre il 60%, aggiunge.

La mortalità infantile continua a concentrarsi in specifiche regioni. Nel 2024, l’Africa subsahariana ha rappresentato il 58% del totale, l’Asia meridionale il 25%.

Dei 4,9 milioni di bambini deceduti a livello globale, il testo stima – un dato che viene calcolato per la prima volta – che 100.000 di loro, di età compresa tra 1 e 59 mesi, siano morti a causa di malnutrizione acuta estrema.

“Il bilancio è ben più pesante se si considerano le conseguenze indirette, poiché la malnutrizione compromette il sistema immunitario dei bambini e aumenta il rischio che si ammalino di malattie infantili”, aggiunge il testo.

Le principali cause di mortalità neonatale sono le complicazioni associate alla nascita prematura (36%) e quelle successive alla gravidanza (21%).

Oltre i primi mesi, le malattie infettive curabili, come la malaria, la diarrea e la polmonite, rimangono cause significative di mortalità.

Secondo le stime  dell’OMS  e  dell’UNICEF , “le evidenze dimostrano che gli investimenti nella salute dei bambini piccoli sono tra le misure di sviluppo più efficaci in termini di costi”.

Secondo il rapporto, gli interventi medici a basso costo, come le vaccinazioni, il trattamento della malnutrizione acuta grave o l’assistenza postnatale, presentano alcuni dei rendimenti più elevati al mondo, in quanto “migliorano la produttività, stimolano l’economia e riducono la spesa pubblica futura”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits