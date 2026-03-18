ONU: rallentano i progressi contro la mortalità infantile. Nel 2024 sono morti 4,9 milioni di bambini sotto i 5 anni

AgenPress. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, pubblicato ieri, i progressi nella riduzione della mortalità infantile stanno rallentando: nel 2024, a livello globale, 4,9 milioni di bambini sotto i cinque anni sono morti prima di compiere cinque anni, ovvero 9 bambini al minuto.
Secondo il rapporto la maggior parte di questi decessi “avrebbe potuto essere evitata”, grazie a pratiche e interventi medici consolidati ed economici, se ci fosse stato “accesso a servizi sanitari di qualità”.
Il testo rileva che il numero di decessi di bambini di età inferiore ai cinque anni a livello globale si è ridotto di oltre la metà dal 2000. Tuttavia, dal 2015, il ritmo di questa riduzione è rallentato di oltre il 60%, aggiunge.
La mortalità infantile continua a concentrarsi in specifiche regioni. Nel 2024, l’Africa subsahariana ha rappresentato il 58% del totale, l’Asia meridionale il 25%.
Dei 4,9 milioni di bambini deceduti a livello globale, il testo stima – un dato che viene calcolato per la prima volta – che 100.000 di loro, di età compresa tra 1 e 59 mesi, siano morti a causa di malnutrizione acuta estrema.
“Il bilancio è ben più pesante se si considerano le conseguenze indirette, poiché la malnutrizione compromette il sistema immunitario dei bambini e aumenta il rischio che si ammalino di malattie infantili”, aggiunge il testo.
Le principali cause di mortalità neonatale sono le complicazioni associate alla nascita prematura (36%) e quelle successive alla gravidanza (21%).
Oltre i primi mesi, le malattie infettive curabili, come la malaria, la diarrea e la polmonite, rimangono cause significative di mortalità.
Secondo le stime dell’OMS e dell’UNICEF , “le evidenze dimostrano che gli investimenti nella salute dei bambini piccoli sono tra le misure di sviluppo più efficaci in termini di costi”.
Secondo il rapporto, gli interventi medici a basso costo, come le vaccinazioni, il trattamento della malnutrizione acuta grave o l’assistenza postnatale, presentano alcuni dei rendimenti più elevati al mondo, in quanto “migliorano la produttività, stimolano l’economia e riducono la spesa pubblica futura”.