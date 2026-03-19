Crosetto: “Esistono migliaia di cellule dormienti iraniane in tutto il mondo pronte a colpire”

AgenPress. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha fatto riferimento al rischio di attacchi terroristici in paesi non coinvolti nel conflitto in Medio Oriente.

“In questa fase, non si ritengono probabili attacchi da parte dell’Iran e dei suoi alleati armati, come Hezbollah, contro l’Italia. Il rischio principale è rappresentato dal terrorismo. Si stima che esistano migliaia di “cellule dormienti iraniane” in tutto il mondo” – ha dichiarato il Ministro della Difesa.

“Si tratta di persone che a prima vista non sembrano pericolose, ma che possono entrare in azione in qualsiasi momento per compiere attentati. Anche attentati suicidi”, ha aggiunto Crosetto. “Si tratta di reti create molti anni fa e questo rappresenta proprio la più grande minaccia interna per i Paesi non direttamente coinvolti nel conflitto in corso”.