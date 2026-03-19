L’Iran giustizia tre persone arrestate per le proteste di gennaio

AgenPress. L’Iran ha giustiziato tre uomini condannati per l’omicidio di due agenti di polizia durante i disordini di inizio anno. Le condanne sono state confermate dalla Corte Suprema. Le autorità hanno affermato che i tre avevano partecipato ad attacchi con coltelli e altre armi durante le proteste dell’8 gennaio, uccidendo due agenti di polizia.

La magistratura ha dichiarato che gli uomini sono stati giudicati colpevoli di omicidio e di “Moharebeh” (guerra contro Dio), inclusi atti che, a suo dire, erano a favore di Israele e degli Stati Uniti. Le esecuzioni sono state effettuate nella città religiosa di Qom.