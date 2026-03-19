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Nordio: “Bettini costretto all’autocritica ma le sue parole sulla riforma rimangono”

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AgenPress. Capisco che il povero Bettini sia stato costretto all’autocritica, nella migliore tradizione dei processi stalinisti, da Koniev a Kamenev a Bucharin. Ma non siamo più nell’URSS, dove i libri erano stampati a fogli mobili, che si sostituivano per modificare il passato. Le sue parole sulla riforma rimangono e la sua retromarcia mi suscita una tenera pietà”.

Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alle dichiarazioni di Goffredo Bettini riguardo la sua scelta per il No al referendum.

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