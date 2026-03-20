“Dove nascono i silenzi” di Claudia Conte: la presentazione a Milano il 24 marzo con istituzioni e società civile

La presentazione del romanzo si inserisce all’interno del progetto culturale di Remind per restituire dignità alle relazioni nelle famiglie e nelle imprese

AgenPress. Dopo l’anteprima al Festival di Sanremo, dove è stato selezionato tra i “Writers 2026”, martedì 24 marzo a Milano viene presentato il nuovo romanzo di Claudia Conte, “Dove nascono i silenzi”, parte del percorso culturale promosso da Remind in tutto il territorio nazionale per restituire dignità alle relazioni nelle famiglie e nelle imprese.

L’incontro si terrà nella prestigiosa cornice di Terrazza Duomo 21 (Piazza del Duomo 21) alle ore 17:30 e sarà un momento di riflessione e confronto sui temi affrontati nel libro – la violenza sulle donne, le dinamiche familiari disfunzionali, il bullismo e le fragilità giovanili – questioni sempre più centrali nel dibattito sociale contemporaneo.

Il romanzo racconta la storia di una famiglia apparentemente ordinaria, segnata da silenzi, rinunce e tensioni mai espresse. Attraverso i personaggi di Carmela, Salvatore e dei loro figli, Eugenio e Iside, la narrazione porta alla luce le ferite invisibili che possono attraversare le relazioni familiari e il modo in cui i silenzi degli adulti finiscono spesso per alimentare le fragilità dei più giovani.

All’evento interverranno autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e della società civile:

​•​Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia

​•​Renato Loiero, Consigliere del Presidente del Consiglio

​•​Paolo Crisafi, Cav. Gr. Cr. Presidente Remind

​•​Nicola Legrottaglie, Allenatore ed ex Calciatore

​•​Paola Martinoni, Founder Fondazione Libellule

​•​Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation

L’incontro sarà moderato da Gaspare Borsellino, direttore dell’agenzia Italpress.

Il volume, arricchito dalla prefazione di Maurizio Belpietro e dal contributo di Monsignor Antonio Di Donna, nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva sulla responsabilità educativa di famiglie, istituzioni e società civile nel prevenire la violenza e sostenere le nuove generazioni.

Realizzato con il patrocinio dell’Osservatorio Nazionale suBullismo e disagio giovanile, di Federformazione e in collaborazione con il Centro Ricerche Etnoantropologiche CREA, il libro coniuga sensibilità narrativa e attenzione educativa, offrendo strumenti di lettura per comprendere le radici culturali della violenza e del disagio giovanile.

Disponibile in formato cartaceo su Amazon.

Notizie sull’autrice

Claudia Conte è giornalista, scrittrice, conduttrice e opinionista tv. Da sempre impegnata nella difesa dei diritti umani, è attiva contro ogni forma di violenza, in particolare quella esercitata sulle donne e sui minori. Promuove con continuità la cultura della legalità ed è ideatrice di numerosi format culturali e sociali. Su Rai Radio 1 conduce “La mezz’ora legale” ed è Portavoce Ufficiale dell’Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile. È inoltre volto e producer di grandi eventi realizzati in collaborazione con Istituzioni, Santa Sede ed Enti del Terzo Settore. Ricopre il ruolo di Direttore Artistico del Ferrara Film Festival. Nel corso della sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Personalità Europea – Oscar dei Giovani in Campidoglio (2019), il Premio Eccellenze Italiane – Senato (2021) e il Premio Remind “Buone Pratiche Comunicare l’Europa” al Parlamento Europeo (2025). Fra le sue pubblicazioni figurano “Soffi Vitali. Quando il cuore ricomincia a battere” (2014) e “Il vino e le rose. L’eterna sfida tra il bene e il male” (2017), “La legge del cuore”, in omaggio a Falcone e Borsellino in occasione del trentennale dalla Strage di Capaci e Via D’Amelio, fino ad arrivare a “La voce di Iside”, un libro che propone il volontariato come cura del disagio giovanile, vincitore del Premio Book for Peace 2024.