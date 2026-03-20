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La figlia adolescente del leader nordcoreano Kim Jong Un guida un carro armato

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AgenPress. La figlia adolescente del leader nordcoreano Kim Jong Un ha guidato un carro armato con il padre seduto dietro di lei. Gli analisti ipotizzano che si stia addestrando per succedergli.
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La figlia di Kim, conosciuta come Ju Ae e che si ritiene abbia circa 13 anni, ha fatto apparizioni pubbliche sempre più frequenti con suo padre negli ultimi mesi.
Nelle ultime foto, la si vede affacciata al portello del conducente con un’espressione di intensa concentrazione e i capelli al vento, mentre il padre sorridente è appoggiato alla torretta e tre ufficiali militari in uniforme siedono sullo scafo.
All’inizio di questo mese, è stata vista in un poligono di tiro mentre puntava un fucile, e in un’altra occasione è stata fotografata mentre sparava con una pistola.
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Secondo quanto riportato dalla KCNA, giovedì Kim ha supervisionato un’esercitazione con un nuovo tipo di carro armato, che ha dimostrato capacità offensive e difensive superiori contro droni e missili anticarro.
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Negli ultimi anni Kim ha perseguito la modernizzazione degli armamenti convenzionali del paese, compresi i missili tattici, parallelamente allo sviluppo di un arsenale strategico che include missili balistici a lungo raggio e armi nucleari.
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