Scurria – Rinaldi (FDI): “Tolleranza zero sulle violazioni dei principi costituzionali. Servono verifiche su quanto accaduto nei municipi VII e V“

AgenPress. “Questa mattina, non solo nel Municipio VII, a Piazza dei Consoli, ma anche nel Municipio V di Roma, presso Piazza dei Mirti, si sono svolti raduni religiosi musulmani durante i quali è stata organizzata una separazione degli spazi tra uomini e donne. Roma sta diventando una città dove si discriminano le donne, si rinnegano i nostri valori e si vìola la Costituzione?

È una domanda che riteniamo doveroso porre con forza, alla luce di quanto accaduto contemporaneamente in due diversi quadranti della città.

Roma è da sempre una città aperta, accogliente e pluralista, ma proprio per questo non può permettersi ambiguità quando si tratta di diritti fondamentali, a partire dall’uguaglianza tra uomo e donna.

Non si tratta di mettere in discussione la libertà religiosa, ma di ribadire che essa deve sempre esercitarsi nel rispetto dei diritti individuali e dei valori condivisi della nostra comunità. Per questo chiediamo alle istituzioni competenti di fare velocemente chiarezza su quanto accaduto, di verificare con attenzione le modalità con cui vengono autorizzati questi eventi e di fare luce su chi rilascia tali permessi, affinché sia garantito il pieno rispetto delle normative vigenti e dei principi costituzionali. L’integrazione è un valore imprescindibile, ma deve necessariamente basarsi sul rispetto delle regole comuni, dei principi costituzionali che garantiscono libertà e pari dignità a tutti”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria e il Vicepresidente della Federazione romana di Fratelli d’Italia, Daniele Rinaldi.