Robert Mueller, ex procuratore speciale che ha guidato l’inchiesta sul Russiagate, è morto all’età di 81 anni

AgenPress. Robert Mueller, direttore dell’FBI per molti anni e in seguito procuratore speciale incaricato dell’indagine sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016, è deceduto all’età di 81 anni.

In una dichiarazione, un portavoce dello studio legale WilmerHale, dove Mueller lavorava, ha dichiarato: “WilmerHale piange la scomparsa del nostro amico ed ex socio, Bob Mueller. Bob è stato un leader straordinario, un servitore pubblico e una persona di grande integrità”.

“Il suo servizio al nostro Paese, sia come ufficiale decorato del Corpo dei Marines, sia come direttore dell’FBI e al Dipartimento di Giustizia, è stato esemplare e fonte di ispirazione”, si legge nella dichiarazione. “Siamo profondamente orgogliosi di averlo avuto come partner. I nostri pensieri vanno alla famiglia e ai cari di Bob in questo momento difficile.”

L’anno scorso, la famiglia di Mueller ha comunicato al New York Times che gli era stata diagnosticata la malattia di Parkinson nel 2021.

Nel 2017, il vice procuratore generale Rod Rosenstein lo nominò consigliere speciale per indagare sui tentativi della Russia di influenzare l’esito delle elezioni presidenziali del 2016 e su eventuali legami con la campagna di Trump.

Mueller è diventato un bersaglio frequente del presidente Donald Trump dopo che il procuratore speciale ha pubblicato un rapporto che illustrava nel dettaglio i risultati dell’indagine.

Il rapporto ha rilevato che la Russia ha interferito nelle elezioni del 2016 in modo capillare e sistematico, anche attraverso tentativi di favorire la campagna di Trump e danneggiare quella della sua avversaria democratica, Hillary Clinton.