Trump: “Sono contento che Mueller sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti!”

AgenPress. Il vice procuratore generale Rod Rosenstein nominò Robert Mueller consigliere speciale per indagare sui tentativi della Russia di influenzare l’esito delle elezioni presidenziali del 2016 e su eventuali legami con la campagna di Trump.

Robert Mueller divenne un bersaglio frequente del presidente Donald Trump dopo aver pubblicato un rapporto che illustrava nel dettaglio i risultati dell’indagine.

Il rapporto rilevò che la Russia aveva interferito nelle elezioni del 2016 in modo capillare e sistematico, anche attraverso tentativi di favorire la campagna di Trump e danneggiare quella della sua avversaria democratica, Hillary Clinton.

Dopo la notizia della morte di Mueller, Trump ha scritto in un post su Truth Social: “Robert Mueller è appena morto. Bene, sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti!“.

Il rapporto descriveva anche la frustrazione di Trump quando aveva appreso che era stato nominato un procuratore speciale per indagare sulla sua campagna elettorale e sui potenziali legami con la Russia.

Nel 2019, dopo la pubblicazione del rapporto, Trump definì Mueller un “vero anti-Trump”.

Gli attacchi di Trump contro Mueller continuarono nel 2025, all’inizio del suo secondo mandato. Donald Trump accusò Mueller di aver usato il suo “potere di pubblico ministero per sovvertire il processo democratico e distorcere la giustizia”.