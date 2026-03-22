Guerra Iran. I consiglieri di Trump vogliono iniziare a gettare le basi per la diplomazia

AgenPress. Dopo tre settimane di guerra, l’amministrazione Trump ha avviato le prime discussioni sulla fase successiva e su come potrebbero svolgersi i colloqui di pace con l’Iran.

Trump ha dichiarato di stare valutando la possibilità di “ridurre gradualmente” le operazioni militari , sebbene i funzionari statunitensi abbiano affermato che si prevede un ulteriore scontro di due o tre settimane. Nel frattempo, i consiglieri di Trump vogliono iniziare a gettare le basi per la diplomazia.

Secondo alcune fonti, gli inviati di Trump Jared Kushner e Steve Witkoff sarebbero coinvolti nelle discussioni su una possibile iniziativa diplomatica.

Qualsiasi accordo per porre fine alla guerra dovrebbe includere la riapertura dello Stretto di Hormuz, affrontare la questione delle scorte di uranio altamente arricchito dell’Iran e stabilire un accordo a lungo termine sul programma nucleare iraniano, sui missili balistici e sul sostegno ai gruppi alleati nella regione.

Negli ultimi giorni non c’è stato alcun contatto diretto tra Stati Uniti e Iran, sebbene Egitto, Qatar e Regno Unito abbiano fatto da tramite tra le due parti. Egitto e Qatar hanno informato Stati Uniti e Israele che l’Iran è interessato a negoziare, ma a condizioni molto rigide.

Le richieste iraniane includono un cessate il fuoco, garanzie che la guerra non riprenderà in futuro e un risarcimento.

Gli Stati Uniti vogliono che l’Iran si impegni su sei fronti:

Nessun programma missilistico per cinque anni. Arricchimento dell’uranio pari a zero. Smantellamento degli impianti nucleari di Natanz, Isfahan e Fordow, bombardati lo scorso anno da Stati Uniti e Israele. Protocolli rigorosi di osservazione esterna per la creazione e l’utilizzo di centrifughe e macchinari correlati che potrebbero favorire un programma di armi nucleari. Trattati sul controllo degli armamenti con i paesi della regione che prevedono un limite massimo di 1.000 missili. Nessun finanziamento per gruppi affiliati come Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen o Hamas a Gaza.

L’Iran ha ripetutamente respinto diverse di queste richieste in passato, e i leader di Teheran hanno sottolineato la difficoltà di negoziare con un presidente che in passato ha partecipato a colloqui solo per poi bombardarli improvvisamente.

I consiglieri di Trump vogliono essere preparati qualora i colloqui con l’Iran dovessero concretizzarsi nel prossimo futuro. I termini proposti da Witkoff e Kushner saranno simili a quelli presentati a Ginevra due giorni prima dell’inizio della guerra.