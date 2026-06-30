Unione Naz. Consumatori su inflazione: estate rovente, in 4 mesi +2%

AgenPress. “La tregua tra Usa e Iran, siglata solo il 17 giugno ma annunciata giorni prima, sta producendo i primi effetti positivi, anche se è troppo presto per cantare vittoria. Resta, infatti, un’estate rovente sul fronte dei prezzi. Anche se a giugno si ferma l’accelerazione dell’inflazione, con quella congiunturale nulla, resta il fatto che in appena 4 mesi i prezzi sono decollati del 2%, pari a 493 euro su base annua per una famiglia media, 697 euro per una coppia con 2 figli. Per Abitazione, elettricità e gas la mazzata è pari in media a 180 euro (tabella n. 1), per i Trasporti ammonta a 182 euro. Insomma, una stangata che non è purtroppo destinata ad attenuarsi fino a quando l’apertura dello Stretto di Hormuz non sarà totale e l’inflazione, invece di stabilizzarsi, non comincerà a scendere. Resta, quindi, un’estate salata” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di giugno.

“Per una coppia con due figli, considerando l’inflazione tendenziale del 3% (tabella n. 2), si ha un aumento complessivo del costo della vita di 1103 euro su base annua, dei quali 195 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 276 euro per i Trasporti, 303 euro per Abitazione, elettricità e gas, 98 per Servizi di ristoranti e di alloggio. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1022 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 801 euro” conclude Dona.

Tabella n. 1: inflazione da febbraio a giugno e rincaro su base annua per famiglia media

Divisioni di spesa Inflazione da febbraio 2026 a giugno 2026 Spesa aggiuntiva per famiglia media (in euro) Spesa aggiuntiva per coppia con 2 figli (in euro) [01] Prodotti alimentari e bevande analcoliche 0,7 45 65 [02] Bevande alcoliche, tabacco e droghe 0,3 2 2 [03] Abbigliamento e calzature 0,2 2 4 [04] Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 4,5 180 195 [05] Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione 0,1 1 2 [06] Sanità 0,6 8 10 [07] Trasporti 5,1 182 299 [08] Informazione e comunicazione -0,2 -2 -3 [09] Ricreazione, sport e cultura 0,5 6 11 [10] Servizi di istruzione 0,0 0 0 [11] Servizi di ristoranti e servizi di alloggio 2,7 52 91 [12] Servizi finanziari e assicurativi 0,6 5 8 [13] Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari 0,6 10 13 TOTALE RINCARO ANNUO 2,0 493 697

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati

Tabella n. 2: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di giugno Prodotti alimentari e bevande analcoliche 134 195 171 +2,1 Bevande alcoliche, tabacco e droghe 12 16 17 +2,4 Abbigliamento e calzature 10 18 14 +0,8 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 281 303 300 +7,0 Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione 22 30 27 +1,6 Sanità 17 20 20 +1,2 Trasporti 168 276 256 +4,7 Informazione e comunicazione -10 -15 -14 -1,2 Ricreazione, sport e cultura 15 26 22 +1,2 Servizi di istruzione 3 10 6 +1,6 Servizi di ristoranti e servizi di alloggio 56 98 79 +2,9 Servizi finanziari e assicurativi 38 56 53 +4,3 Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari 55 71 73 +3,4 TOTALE RINCARO ANNUO 801 1103 1022 +3,0 CARRELLO DELLA SPESA 147 212 187 +1,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati