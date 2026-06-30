Unione Naz. Consumatori su inflazione: estate rovente, in 4 mesi +2%

AgenPress. “La tregua tra Usa e Iran, siglata solo il 17 giugno ma annunciata giorni prima, sta producendo i primi effetti positivi, anche se è troppo presto per cantare vittoria. Resta, infatti, un’estate rovente sul fronte dei prezzi. Anche se a giugno si ferma l’accelerazione dell’inflazione, con quella congiunturale nulla, resta il fatto che in appena 4 mesi i prezzi sono decollati del 2%, pari a 493 euro su base annua per una famiglia media, 697 euro per una coppia con 2 figli. Per Abitazione, elettricità e gas la mazzata è pari in media a 180 euro (tabella n. 1), per i Trasporti ammonta a 182 euro. Insomma, una stangata che non è purtroppo destinata ad attenuarsi fino a quando l’apertura dello Stretto di Hormuz non sarà totale e l’inflazione, invece di stabilizzarsi, non comincerà a scendere. Resta, quindi, un’estate salata” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di giugno.
“Per una coppia con due figli, considerando l’inflazione tendenziale del 3% (tabella n. 2), si ha un aumento complessivo del costo della vita di 1103 euro su base annua, dei quali 195 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 276 euro per i Trasporti, 303 euro per Abitazione, elettricità e gas, 98 per Servizi di ristoranti e di alloggio. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1022 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 801 euro” conclude Dona.
Tabella n. 1: inflazione da febbraio a giugno e rincaro su base annua per famiglia media
|Divisioni di spesa
|Inflazione da febbraio 2026 a giugno 2026
|Spesa aggiuntiva per famiglia media
(in euro)
|Spesa aggiuntiva per coppia con 2 figli
(in euro)
|[01] Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|0,7
|45
|65
|[02] Bevande alcoliche, tabacco e droghe
|0,3
|2
|2
|[03] Abbigliamento e calzature
|0,2
|2
|4
|[04] Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
|4,5
|180
|195
|[05] Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione
|0,1
|1
|2
|[06] Sanità
|0,6
|8
|10
|[07] Trasporti
|5,1
|182
|299
|[08] Informazione e comunicazione
|-0,2
|-2
|-3
|[09] Ricreazione, sport e cultura
|0,5
|6
|11
|[10] Servizi di istruzione
|0,0
|0
|0
|[11] Servizi di ristoranti e servizi di alloggio
|2,7
|52
|91
|[12] Servizi finanziari e assicurativi
|0,6
|5
|8
|[13] Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
|0,6
|10
|13
|TOTALE RINCARO ANNUO
|2,0
|493
|697
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati
Tabella n. 2: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio
|DIVISIONI DI SPESA
|Famiglia media
|Coppia
con 2 figli
|Coppia
con 1 figlio
|Inflazione annua di
giugno
|Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|134
|195
|171
|+2,1
|Bevande alcoliche, tabacco e droghe
|12
|16
|17
|+2,4
|Abbigliamento e calzature
|10
|18
|14
|+0,8
|Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
|281
|303
|300
|+7,0
|Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione
|22
|30
|27
|+1,6
|Sanità
|17
|20
|20
|+1,2
|Trasporti
|168
|276
|256
|+4,7
|Informazione e comunicazione
|-10
|-15
|-14
|-1,2
|Ricreazione, sport e cultura
|15
|26
|22
|+1,2
|Servizi di istruzione
|3
|10
|6
|+1,6
|Servizi di ristoranti e servizi di alloggio
|56
|98
|79
|+2,9
|Servizi finanziari e assicurativi
|38
|56
|53
|+4,3
|Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
|55
|71
|73
|+3,4
|TOTALE RINCARO ANNUO
|801
|1103
|1022
|+3,0
|CARRELLO DELLA SPESA
|147
|212
|187
|+1,6
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
Nota: dati e totali arrotondati