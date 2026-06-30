Unione Naz. Consumatori su inflazione: estate rovente, in 4 mesi +2%

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AgenPress. “La tregua tra Usa e Iran, siglata solo il 17 giugno ma annunciata giorni prima, sta producendo i primi effetti positivi, anche se è troppo presto per cantare vittoria. Resta, infatti, un’estate rovente sul fronte dei prezzi. Anche se a giugno si ferma l’accelerazione dell’inflazione, con quella congiunturale nulla, resta il fatto che in appena 4 mesi i prezzi sono decollati del 2%, pari a 493 euro su base annua per una famiglia media, 697 euro per una coppia con 2 figli. Per Abitazione, elettricità e gas la mazzata è pari in media a 180 euro (tabella n. 1), per i Trasporti ammonta a 182 euro. Insomma, una stangata che non è purtroppo destinata ad attenuarsi fino a quando l’apertura dello Stretto di Hormuz non sarà totale e l’inflazione, invece di stabilizzarsi, non comincerà a scendere. Resta, quindi, un’estate salata” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di giugno.

“Per una coppia con due figli, considerando l’inflazione tendenziale del 3% (tabella n. 2), si ha un aumento complessivo del costo della vita di 1103 euro su base annua, dei quali 195 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 276 euro per i Trasporti, 303 euro per Abitazione, elettricità e gas, 98 per Servizi di ristoranti e di alloggio. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1022 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 801 euro” conclude Dona.

 

Tabella n. 1: inflazione da febbraio a giugno e rincaro su base annua per famiglia media

Divisioni di spesaInflazione da febbraio 2026 a giugno 2026Spesa aggiuntiva per famiglia media

(in euro)

Spesa aggiuntiva per coppia con 2 figli

(in euro)

[01] Prodotti alimentari e bevande analcoliche0,74565
[02] Bevande alcoliche, tabacco e droghe0,322
[03] Abbigliamento e calzature0,224
[04] Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili4,5180195
[05] Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione0,112
[06] Sanità0,6810
[07] Trasporti5,1182299
[08] Informazione e comunicazione-0,2-2-3
[09] Ricreazione, sport e cultura0,5611
[10] Servizi di istruzione0,000
[11] Servizi di ristoranti e servizi di alloggio2,75291
[12] Servizi finanziari e assicurativi0,658
[13] Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari0,61013
TOTALE RINCARO ANNUO2,0493697

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati

 

Tabella n. 2: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio

DIVISIONI DI SPESAFamiglia mediaCoppia

con 2 figli

Coppia

con 1 figlio

Inflazione annua di

giugno

Prodotti alimentari e bevande analcoliche134195171+2,1
Bevande alcoliche, tabacco e droghe121617+2,4
Abbigliamento e calzature101814+0,8
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili281303300+7,0
Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione223027+1,6
Sanità172020+1,2
Trasporti168276256+4,7
Informazione e comunicazione-10-15-14-1,2
Ricreazione, sport e cultura152622+1,2
Servizi di istruzione3106+1,6
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio569879+2,9
Servizi finanziari e assicurativi385653+4,3
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari557173+3,4
TOTALE RINCARO ANNUO80111031022+3,0
CARRELLO DELLA SPESA147212187+1,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati

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