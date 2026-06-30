AgenPress. Previsioni Meteo del 1° Luglio 2026.

AL NORD – Al mattino tempo stabile con cieli parzialmente, salvo locali piovaschi sui settori alpini. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, meno frequenti al Nord-Est. Tra la serata e la notte maltempo che si sposta al Nord-Est, specie tra Friuli, Veneto e Romagna con temporali anche intensi, ampie schiarite da ovest.

AL CENTRO – Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche acquazzone in sviluppo sui settori intensi, poche variazioni altrove. Tra la serata e la notte instabilità in aumento con piogge tra settori interni e versante adriatico e temporali sparsi sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE – Tempo asciutto al mattino al Sud con sole prevalente. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità sui settori interni Peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi ed in movimento sul versante tirrenico. Locali fenomeni anche nelle zone interne delle Isole. Migliora entro sera con cieli sereni o poco nuvolosi. Nella notte piogge in arrivo sulle coste di Molise e alta Puglia.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a Sud, salvo una lieve flessione positiva delle massime sulle Isole Maggiori.