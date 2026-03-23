L’Iran minaccia di minare “l’intero Golfo Persico”

AgenPress. Il Consiglio di Difesa iraniano ha avvertito che Teheran minerebbe tutte le vie di accesso al Golfo Persico qualora le coste o le isole iraniane venissero attaccate.

“In tal caso, di fatto l’intero Golfo Persico si troverebbe, per lunghi periodi, in una situazione simile a quella dello Stretto di Hormuz e, questa volta, oltre allo Stretto di Hormuz, l’intero Golfo Persico verrebbe bloccato e la responsabilità di ciò ricadrebbe sulla parte che minaccia”, ha affermato il Consiglio in una dichiarazione diffusa dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars.

L’unico modo per i paesi non ostili di attraversare lo Stretto di Hormuz, ha aggiunto, è coordinandosi con l’Iran.

Lo Stretto di Hormuz è di fatto bloccato dall’Iran dallo scoppio della guerra alla fine di febbraio, con ripercussioni sul flusso globale di petrolio proveniente dal Golfo Persico, destabilizzando i mercati energetici globali e rappresentando una dura sfida per Trump.