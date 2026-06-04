Roland Garros. Sara Errani e Andrea Vavassori riscrivono ancora una volta la storia del tennis italiano

AgenPress. Sara Errani e Andrea Vavassori riscrivono ancora una volta la storia del tennis italiano. La coppia azzurra ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, confermandosi regina della terra rossa parigina dopo una finale combattuta e ricca di emozioni contro la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King.

Sul prestigioso campo Philippe-Chatrier, Errani e Vavassori hanno dovuto rincorrere dopo aver ceduto il primo set per 6-4. La reazione degli italiani, però, è stata immediata: maggiore aggressività a rete, solidità nei momenti decisivi e un secondo set conquistato con il punteggio di 6-3. Nel super tie-break conclusivo gli azzurri hanno poi preso il controllo della sfida, imponendosi nettamente per 10-4 e chiudendo la finale tra gli applausi del pubblico parigino.

Per la coppia italiana si tratta di un successo che va oltre il semplice bis. Errani e Vavassori confermano infatti uno straordinario feeling nei tornei del Grande Slam, consolidando una partnership che negli ultimi anni si è trasformata in una delle più vincenti del circuito del doppio misto. Con il trionfo di Parigi, gli azzurri aggiungono un altro capitolo a una bacheca sempre più ricca di trofei internazionali.

La vittoria assume un valore speciale anche perché arrivata in rimonta, dimostrando carattere, esperienza e una perfetta intesa nei momenti più delicati dell’incontro. Dopo aver perso il primo parziale, Errani e Vavassori non hanno mai smesso di credere nella rimonta, ribaltando l’inerzia della finale e lasciando agli avversari soltanto quattro punti nel match tie-break decisivo.

Il cielo di Parigi torna così a tingersi d’azzurro. Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano campioni del Roland Garros e regalano all’Italia un’altra giornata indimenticabile, dimostrando ancora una volta di essere una delle coppie più forti e affiatate del tennis mondiale.