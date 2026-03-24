Delmastro: “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia”

“NON HO FATTO NIENTE DI SCORRETTO, MI DIMETTO PER INTERESSE DELLA NAZIONE E DELLA LOTTA ALLA MAFIA”

AgenPress. “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”.

Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.