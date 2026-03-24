type here...

Si dimette il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Dopo Delmastro si dimette anche il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, dopo aver avuto un colloquio con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Giusi Bartolozzi era finita nella bufera per le dichiarazioni sul referendum pronunciate durante un dibattito televisivo su una tv siciliana. “Finché la giustizia non ti marchia tu non lo capisci. Faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle: votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione“, aveva detto.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits