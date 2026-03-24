Si dimette il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi

AgenPress. Dopo Delmastro si dimette anche il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, dopo aver avuto un colloquio con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Giusi Bartolozzi era finita nella bufera per le dichiarazioni sul referendum pronunciate durante un dibattito televisivo su una tv siciliana. “Finché la giustizia non ti marchia tu non lo capisci. Faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle: votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione“, aveva detto.