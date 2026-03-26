Accordo di pace. Zelensky: “Forti pressioni di Trump per la cessione da parte di Kiev della regione orientale del Donbass alla Russia”

AgenPress. Gli Stati Uniti pongono come condizione per la fornitura di garanzie di sicurezza all’Ucraina, in caso di accordo di pace, la cessione da parte di Kiev della regione orientale del Donbass alla Russia, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Mentre gli Stati Uniti sono concentrati sulla guerra in Iran, il presidente americano Donald Trump sta esercitando pressioni sull’Ucraina nel tentativo di porre fine immediatamente alla guerra scoppiata dopo l’invasione russa del 2022, ha osservato Zelensky.

“Il Medio Oriente influenza sicuramente il presidente Trump e credo anche le sue prossime mosse. Purtroppo, a mio avviso, il presidente Trump continua a scegliere la strategia di esercitare maggiore pressione sulla parte ucraina”.

Il presidente ucraino ha ripetutamente sottolineato la necessità di solide garanzie di sicurezza da parte dei partner internazionali del suo Paese, al fine di assicurare che la Russia non riprenda le ostilità in futuro, una volta concluso un accordo di pace.

Due domande fondamentali rimangono senza risposta in merito alle garanzie di sicurezza, ha affermato Zelensky: chi contribuirà a finanziare gli acquisti di armi dell’Ucraina affinché il Paese possa mantenere la sua capacità di deterrenza militare, e come reagiranno esattamente i suoi alleati a una futura aggressione russa?

“Gli americani sono pronti a finalizzare queste garanzie ad alto livello non appena l’Ucraina sarà pronta a ritirarsi dal Donbass”, ha dichiarato Zelensky, aggiungendo di comprendere quanto sia “delicata” la posizione americana, pur non avendo partecipato direttamente ai colloqui trilaterali.

Il presidente russo Vladimir Putin insiste sul fatto che il controllo dell’intera regione del Donbass sia un elemento essenziale dei suoi obiettivi di guerra, che Mosca sottolinea di voler raggiungere sul campo di battaglia qualora non riuscisse a ottenerlo attraverso i negoziati.

Da parte sua, Zelensky ha avvertito che se l’Ucraina cedesse il Donbass, metterebbe in pericolo sia la propria sicurezza che quella dell’Europa, consegnando alla Russia le solide posizioni difensive della regione.

“Vorrei tanto che la parte americana capisse che la parte orientale del nostro Paese fa parte delle nostre garanzie di sicurezza”, ha sottolineato.

Un quarto round di negoziati trilaterali, previsto per marzo, è stato rinviato a causa della guerra in Iran, e Zelensky ha osservato che, a suo avviso, la Russia si basa sul presupposto che gli Stati Uniti, stanchi dello stallo dei negoziati, finiranno per ritirarsi.

Allo stesso tempo, tuttavia, ha messo in dubbio la volontà di Mosca di sacrificare centinaia di migliaia di altri soldati nel tentativo di conquistare il Donbass e ha ribadito che un vertice tra Trump e Putin è l’unica via per risolvere le questioni in sospeso riguardanti il ​​territorio e le garanzie di sicurezza.

In seguito ai pesanti bombardamenti russi sulle città ucraine di mercoledì, Zelensky ha ringraziato l’amministrazione Trump per aver continuato a fornire al suo Paese i sistemi di difesa aerea Patriot, nonostante l’aumento della domanda di questi sistemi d’arma a causa della guerra in Medio Oriente.

In passato, i funzionari ucraini avevano espresso la preoccupazione che gli Stati Uniti potessero interrompere la fornitura di missili Patriot a Kiev a causa della guerra in Iran.

“Le consegne non si sono fermate. Sono molto grato al presidente Trump e al suo team”, ha sottolineato Zelensky. “Ma questa fornitura di Patriot non era così consistente come ci serviva”, ha aggiunto.