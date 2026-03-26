Araghchi: “L’Iran non ha alcuna intenzione di negoziare con gli Stati Uniti”

AgenPress. L’Iran “non ha alcuna intenzione di negoziare” con gli Stati Uniti, ha dichiarato il capo della diplomazia della Repubblica islamica, Abbas Araghchi, prima che il presidente statunitense Donald Trump insistesse sul fatto che fosse vero il contrario, affermando che Teheran starebbe già discutendo con il suo governo su come porre fine alla guerra.

Teheran ha nuovamente negato che siano in corso negoziati, come invece ha ripetuto il presidente statunitense nelle ultime 24 ore. L’Iran “non ha alcuna intenzione di negoziare”, ma “di continuare la resistenza”, ha dichiarato Araghchi alla televisione di stato.

“A volte possono essere trasmessi dei messaggi (…) ma questo non può essere in alcun modo definito né dialogo né negoziazione”, ha insistito. Dal punto di vista statunitense, “parlare di negoziati ora equivale ad ammettere la sconfitta” – conclude il ministro degli Esteri iraniano.