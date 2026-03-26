type here...

Araghchi: “L’Iran non ha alcuna intenzione di negoziare con gli Stati Uniti”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. L’Iran “non ha alcuna intenzione di negoziare” con gli Stati Uniti, ha dichiarato il capo della diplomazia della Repubblica islamica, Abbas Araghchi, prima che il presidente statunitense Donald Trump insistesse sul fatto che fosse vero il contrario, affermando che Teheran starebbe già discutendo con il suo governo su come porre fine alla guerra.

Teheran ha nuovamente negato che siano in corso negoziati, come invece ha ripetuto il presidente statunitense nelle ultime 24 ore.  L’Iran “non ha alcuna intenzione di negoziare”, ma “di continuare la resistenza”, ha dichiarato Araghchi alla televisione di stato.

“A volte possono essere trasmessi dei messaggi (…) ma questo non può essere in alcun modo definito né dialogo né negoziazione”, ha insistito.  Dal punto di vista statunitense, “parlare di negoziati ora equivale ad ammettere la sconfitta” – conclude il ministro degli Esteri iraniano.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits