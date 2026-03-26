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Trump: “I funzionari iraniani che negoziano con gli Stati Uniti hanno paura a dirlo”

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AgenPress. Donald Trump ha affermato che l’Iran sta discutendo con gli Stati Uniti un possibile accordo per porre fine alla guerra, affermazione smentita da Teheran, la quale, secondo il presidente americano, afferma che i funzionari iraniani incaricati di “negoziare” temono di essere “uccisi dalla propria gente”.

“Stanno negoziando, vogliono davvero raggiungere un accordo. Ma hanno paura a dirlo”, perché se lo facessero, “i loro stessi sostenitori li ucciderebbero”, ha affermato Trump rivolgendosi ai parlamentari repubblicani.

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