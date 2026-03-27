Gaza: il piano di Trump prevede il disarmo di Hamas entro 8 mesi e la distruzione dei tunnel

AgenPress. Ad Hamas verrà chiesto di consentire la distruzione della vasta rete di tunnel a Gaza, consegnando gradualmente le proprie armi nell’arco di otto mesi, secondo il piano di disarmo presentato ai militanti dal “Consiglio per la Pace” del presidente statunitense Donald Trump.

Il piano segue una tempistica che inizia con l’assunzione del controllo della sicurezza di Gaza da parte di un comitato di tecnocrati palestinesi, sostenuto dagli Stati Uniti, e si conclude con il ritiro completo delle forze israeliane “una volta confermato che Gaza è libera dalle armi”.

Il disarmo di Hamas rappresenta una spina nel fianco cruciale nei negoziati per attuare il piano di Trump per Gaza e consolidare il cessate il fuoco di ottobre che ha posto fine a due anni di guerra.

Hamas ha a lungo respinto le richieste di consegna delle armi, che si ritiene siano state per lo più trasportate e immagazzinate in tunnel a Gaza. Israele afferma che non accetterà di ritirarsi da Gaza senza il completo disarmo di Hamas.