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Medio Oriente/Iran. I ministri degli Esteri del G7 chiedono la fine immediata degli attacchi contro i civili

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AgenPress. In una dichiarazione congiunta sulla crisi in Medio Oriente e in Iran, i ministri degli Esteri del G7 (Germania, Canada, Stati Uniti, Francia, Italia, Giappone e Regno Unito) hanno chiesto la cessazione immediata degli attacchi contro i civili e le infrastrutture, sottolineando la necessità di coordinare gli sforzi per fornire aiuti umanitari.

“Non vi è alcuna giustificazione per il deliberato attacco ai civili nei conflitti armati o per gli attacchi contro le strutture diplomatiche”, hanno affermato i sette ministri nella loro dichiarazione, annunciando la loro intenzione di cooperare con l’obiettivo di “mitigare gli shock economici globali che colpiscono direttamente i cittadini, come le interruzioni delle catene di approvvigionamento economiche, energetiche, commerciali e dei fertilizzanti”.

Infine, sottolineano la necessità di ripristinare in modo permanente la navigazione libera e sicura nello Stretto di Hormuz, in conformità con la Risoluzione 2817 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il Diritto del Mare.

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