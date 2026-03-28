A Roma manifestazione “No Kings Italia”

AgenPress. A Roma si è svolta una mobilitazione contro la guerra, denominata “No Kings Italia”. La marcia è partita dalla centrale Piazza della Repubblica. Oltre alle bandiere della pace, molti partecipanti sventolavano quelle della Palestina, Iran, Venezuela e Cuba.

“Questa è una manifestazione straordinaria che dice no a Trump e Netanyahu, a coloro che stanno trasformando il pianeta in un’enorme economia di guerra”, ha affermato il presidente degli ecologisti italiani, Angelo Bonelli.

“Si tratta di una mobilitazione pacifica e democratica. Siamo contro ogni forma di violenza, l’abbiamo sempre combattuta”, ha aggiunto Maurizio Landini, segretario della CGIL.

Le critiche sono state suscitate da alcune foto esposte da un piccolo gruppo di manifestanti, che ritraevano la premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente del Senato Ignazio La Russa accanto a una ghigliottina di carta.

«Questi sono comportamenti che superano i limiti imposti dalla democrazia e ciò non dovrebbe mai accadere», ha commentato il senatore Michele Barcagliolo del partito Fratelli d’Italia.