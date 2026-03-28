Zelensky: “La Russia invia informazioni all’Iran per aiutarli a colpire le forze statunitensi”

AgenPress. La Russia ha scattato immagini satellitari di una base aerea statunitense in Arabia Saudita per tre volte nei giorni precedenti all’attacco iraniano che ha ferito soldati americani, secondo un riassunto dell’intelligence ucraina.

In un’intervista rilasciata in Qatar, Zelensky ha affermato di essere “sicuro al 100%” che la Russia stia condividendo tali informazioni con l’Iran per aiutare a colpire le forze statunitensi in tutto il Medio Oriente.

«Credo che sia nell’interesse della Russia aiutare gli iraniani. E non credo – anzi, so – che si scambino informazioni», ha affermato. «Aiutano gli iraniani? Certo. In che percentuale? Al cento per cento.»