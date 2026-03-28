type here...

Zelensky: “La Russia invia informazioni all’Iran per aiutarli a colpire le forze statunitensi”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. La Russia ha scattato immagini satellitari di una base aerea statunitense in Arabia Saudita per tre volte nei giorni precedenti all’attacco iraniano che ha ferito soldati americani, secondo un riassunto dell’intelligence ucraina.

In un’intervista rilasciata in Qatar, Zelensky ha affermato di essere “sicuro al 100%” che la Russia stia condividendo tali informazioni con l’Iran per aiutare a colpire le forze statunitensi in tutto il Medio Oriente.

«Credo che sia nell’interesse della Russia aiutare gli iraniani. E non credo – anzi, so – che si scambino informazioni», ha affermato. «Aiutano gli iraniani? Certo. In che percentuale? Al cento per cento.»

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits