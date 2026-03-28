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Zelensky: “Ucraina ed Emirati Arabi Uniti hanno concordato di cooperare nel campo della sicurezza e della difesa”

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AgenPress. L’Ucraina e gli Emirati Arabi Uniti hanno concordato di cooperare nel campo della sicurezza e della difesa nel contesto degli attacchi dei droni iraniani nella regione, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In un post sui social media, ha fatto notare di aver incontrato il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed al-Nahyan, e che i due leader hanno affermato che i rispettivi team definiranno gli ultimi dettagli.

“Per tutti gli Stati normali è importante garantire la stabilità e proteggere le vite umane dalle minacce odierne. L’Ucraina possiede le competenze necessarie in questo ambito” – ha aggiunto Zelensky.

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