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Spagna: Pedro Sánchez denuncia “Attacco ingiustificato alla libertà religiosa”

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AgenPress. L’impedimento “senza ragione né giustificazione”, dell’ingresso nella Chiesa del Santo Sepolcro per la celebrazione della Domenica delle Palme (per i cattolici, ndr) costituisce un “attacco ingiustificato alla libertà religiosa”, ha denunciato il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez.

“Il governo spagnolo condanna questo attacco ingiustificato alla libertà religiosa e chiede a Israele di rispettare la diversità dei credo religiosi e il diritto internazionale. Senza tolleranza, la convivenza è impossibile”, ha dichiarato Pedro Sánchez in un post sulla piattaforma X.

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