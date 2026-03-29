Spagna: Pedro Sánchez denuncia “Attacco ingiustificato alla libertà religiosa”

AgenPress. L’impedimento “senza ragione né giustificazione”, dell’ingresso nella Chiesa del Santo Sepolcro per la celebrazione della Domenica delle Palme (per i cattolici, ndr) costituisce un “attacco ingiustificato alla libertà religiosa”, ha denunciato il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez.

“Il governo spagnolo condanna questo attacco ingiustificato alla libertà religiosa e chiede a Israele di rispettare la diversità dei credo religiosi e il diritto internazionale. Senza tolleranza, la convivenza è impossibile”, ha dichiarato Pedro Sánchez in un post sulla piattaforma X.