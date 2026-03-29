Stop di Israele a Pizzaballa. Netanyahu: “Dettato da ragioni di sicurezza e non da intenzioni malevole”

AgenPress. Il divieto imposto dalla polizia israeliana al Patriarca latino di Gerusalemme di accedere alla Chiesa del Santo Sepolcro per officiare la celebrazione della Domenica delle Palme è stato dettato da ragioni di “sicurezza” e non da “intenzioni malevole”, secondo quanto affermato dal Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
“Oggi, per particolare preoccupazione per la sua sicurezza, la polizia di Gerusalemme ha impedito al Patriarca latino, il Cardinale Pizzaballa, di officiare la funzione nella Chiesa del Santo Sepolcro. Non c’era assolutamente alcuna intenzione malevola, solo la preoccupazione di garantirne la protezione”, ha scritto l’ufficio del primo ministro israeliano su Platform X.
“Tuttavia, con l’inizio della Settimana Santa per i cristiani di tutto il mondo, le forze di sicurezza israeliane stanno lavorando a un piano per consentire ai funzionari religiosi di pregare (nella Chiesa del Santo Sepolcro) nei prossimi giorni”, ha aggiunto.