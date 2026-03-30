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Argentina. Sparatoria in una scuola: un quindicenne uccide uno studente di tredici anni e ne ferisce altri otto

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AgenPress. Un tredicenne è stato ucciso e altri otto sono rimasti feriti in una scuola di San Cristóbal, città di 16.000 abitanti nella provincia di Santa Fe, in Argentina. L’autore del reato è stato arrestato.

“Gli studenti hanno visto un ragazzo uscire dal bagno con una pistola e hanno iniziato a urlare. Poi lui ha iniziato a sparare e noi tutti abbiamo iniziato a correre”, ha raccontato una studentessa.

Secondo le autorità di Santa Fe, sei studenti sono stati trasportati in un ospedale locale per essere curati per ferite lievi riportate nel tentativo di fuggire dalla scuola. Altri due studenti feriti sono stati portati in un ospedale della città di Rafaela, uno dei quali in gravi condizioni.

L’identità dell’autore del reato e delle vittime non è stata resa nota. L’autore avrebbe utilizzato un “fucile da caccia”.

La sparatoria è avvenuta mentre gli studenti si preparavano a partecipare alla tradizionale cerimonia dell’alzabandiera prima dell’inizio delle lezioni.

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