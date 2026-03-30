Human Rights Watch chiede la fine dello stato di emergenza in El Salvador

AgenPress. L’organizzazione non governativa Human Rights Watch (HRW) ha invitato il governo del presidente di El Salvador, Nayib Bukele, a porre fine allo stato di emergenza in vigore da quattro anni, nell’ambito della “guerra” del capo di Stato contro le bande criminal.

Il 27 marzo 2022 il presidente Bukele ha imposto lo stato di emergenza, che ha portato all’arresto di migliaia di persone senza mandato giudiziario e, secondo le organizzazioni per i diritti umani, ha causato gravi violazioni dei diritti umani. Le autorità salvadoregne dovrebbero porre fine allo stato di emergenza e garantire la supervisione giudiziaria e processi equi, ha affermato l’ONG tramite X.

Ha sottolineato che “sono trascorsi quattro anni” dalla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del capo dello Stato e che da allora le autorità hanno “arrestato oltre 91.000 persone, compresi dei minori”, spesso senza alcuna prova.

L’ONG Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha riferito che oltre 500 persone sono morte nelle carceri salvadoregne durante i quattro anni della “guerra” contro le bande criminali.

Il parlamento di El Salvador, dominato dalla fazione presidenziale, aveva approvato l’introduzione dell’ergastolo per i reati minori di “omicidio, stupro e terrorismo”, come richiesto dal presidente Bukele.

All’inizio di questo mese è stata approvata una revisione di alcuni articoli della Costituzione che consente l’imposizione dell’ergastolo, pena vietata fino a quest’anno dalla legge fondamentale, per “assassini, stupratori e terroristi”. Fino ad ora, la pena detentiva più severa in El Salvador era di 60 anni.

Il presidente Bukele gode di grande popolarità poiché la “guerra” contro le bande criminali da lui lanciata ha ridotto gli omicidi a un minimo storico nel paese centroamericano e ha indebolito in particolare le bande Mara Salvatrucha e Barrio 18, dichiarate organizzazioni “terroristiche” da El Salvador e dagli Stati Uniti.