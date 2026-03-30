La guerra ha causato lo sfollamento del 20% della popolazione libanese

AgenPress. Secondo l’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, circa il 20% della popolazione libanese è stata sfollata da quando Israele ha lanciato la guerra contro l’Iran e Hezbollah circa un mese fa.

Molte delle persone costrette ad abbandonare le proprie case hanno subito ripetuti sconvolgimenti, essendo state costrette a lasciare le proprie abitazioni “per la seconda, la terza o addirittura la quarta volta”, ha dichiarato Marcoluigi Corsi, rappresentante dell’UNICEF in Libano.

Marcoluigi Corsi ha avvertito che le sofferenze sono state sopportate in modo sproporzionato dai bambini, con almeno 121 morti e centinaia feriti. Ha aggiunto che circa 370.000 persone sono state sfollate nelle ultime tre settimane.

“È come se centinaia di scuolabus pieni di bambini fuggissero per salvarsi la vita ogni 24 ore”. Poiché circa 435 scuole pubbliche sono state adibite a rifugi, l’istruzione di migliaia di bambini si è interrotta, ha aggiunto.