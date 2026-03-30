L’Iran accusa l’Ucraina di “partecipazione attiva” alla guerra in Medio Oriente

AgenPress. Secondo i media statali, l’ammissione da parte dell’Ucraina di inviare esperti in Medio Oriente “costituisce una partecipazione attiva all’aggressione militare contro l’Iran”, ha affermato oggi in una lettera il rappresentante permanente della Repubblica islamica presso le Nazioni Unite.

Così facendo, “l’Ucraina si assume una responsabilità internazionale ai sensi del diritto internazionale per aver aiutato o assistito alla commissione di un atto internazionalmente illecito”, ha scritto Amir Saeid Iravani nella sua lettera indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e al Consiglio di sicurezza dell’organizzazione.

“Fornire assistenza operativa e tecnica che contribuisca direttamente all’uso della forza e ad atti di aggressione contro la sovranità e l’integrità territoriale della Repubblica islamica dell’Iran”, ha affermato.

“Prendere di mira deliberatamente le infrastrutture industriali civili con l’obiettivo di esercitare pressione economica o infliggere punizioni collettive può costituire una grave violazione del diritto internazionale umanitario, compresi i crimini di guerra”, ha aggiunto.