Trump “Con i nuovi leader iraniani potrebbe essere concluso presto un accordo di tregua”

AgenPress. Donald Trump ha assicurato di credere che si possa raggiungere un “accordo” con i “nuovi” leader iraniani, poiché, a suo avviso, la guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro la Repubblica islamica il 28 febbraio ha portato a un “cambio di regime” a Teheran, mentre gli attacchi iraniani contro Israele e gli stati del Golfo continuano ancora oggi.

Il conflitto armato in corso ha causato la morte di migliaia di persone, la stragrande maggioranza delle quali in Iran e Libano, secondo i resoconti ufficiali dei paesi della regione, e non vi è il minimo segnale di una sua de-escalation.

Ciononostante, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ieri sera alla stampa che i successivi assassinii dei leader iraniani, a cominciare dalla guida suprema del paese Ali Khamenei, ucciso il primo giorno di guerra, hanno portato a un “cambio di regime” di fatto.

“Abbiamo a che fare con persone completamente diverse da tutte quelle con cui abbiamo avuto a che fare prima”, ha assicurato ai giornalisti, parlando di interlocutori “molto più ragionevoli” dei loro predecessori, senza però fare nomi.

Donald Trump ha insistito sul fatto che “vede un accordo” con i “nuovi” leader iraniani che potrebbe essere concluso “presto”.

Ha inoltre assicurato che l’Iran consentirà nei prossimi giorni il passaggio in sicurezza di 20 petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, una rotta marittima di importanza strategica attraverso la quale transita normalmente un quinto degli idrocarburi destinati ai mercati internazionali, la cui chiusura di fatto dopo lo scoppio della guerra ha fatto impennare i prezzi del petrolio.

Nel frattempo, in un’intervista pubblicata domenica sera nell’edizione digitale del Financial Times, il presidente statunitense Trump ha sottolineato che il suo esercito potrebbe prendere il controllo “molto facilmente” dell’isola di Kharg, dove si trova un’infrastruttura petrolifera di importanza strategica per l’Iran: attraverso di essa transita circa il 90% delle esportazioni di greggio iraniano.