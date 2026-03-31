4 soldati israeliani sono stati uccisi nel Libano

AgenPress. L’esercito israeliano ha annunciato la morte di quattro soldati nel sud del Libano, portando a 10 il numero dei soldati uccisi dall’inizio delle ostilità con il movimento Hezbollah, filo-iraniano.

Nella sua dichiarazione, l’esercito ha dichiarato che tra i soldati uccisi ci sono un ufficiale con il grado di capitano e due sottufficiali – aggiungendo che i dettagli del quarto soldato sarebbero stati resi pubblici dopo che la famiglia fosse stata informata.

Secondo quanto dichiarato dall’esercito israeliano, un altro soldato è rimasto gravemente ferito e un riservista leggermente ferito nello stesso incidente.