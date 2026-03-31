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Gli Stati Uniti sulla pena di morte: rispettiamo il diritto di Israele di darsi “le proprie leggi”

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AgenPress. La diplomazia statunitense ha assicurato di rispettare il diritto dello Stato di Israele di stabilire “le proprie leggi”, proprio nel giorno in cui la Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato una legge che prevede “la pena di morte per i terroristi”, una disposizione adattata per essere applicata anche ai palestinesi.

“Gli Stati Uniti rispettano il diritto sovrano di Israele di stabilire le proprie leggi e pene per gli individui riconosciuti colpevoli di terrorismo”, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato.

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