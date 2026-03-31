Rubio: “Gli Stati Uniti potrebbero riconsiderare la loro partecipazione alla NATO”

AgenPress. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha criticato la Spagna e gli altri alleati della NATO per il sostegno limitato offerto nella guerra contro l’Iran, affermando che Washington potrebbe riconsiderare l’alleanza al termine del conflitto.

Secondo quanto riportato dal suo dipartimento Rubio ha affermato che gli Stati Uniti hanno constatato che la Spagna, membro della NATO che si impegnano a difendere, ha negato loro l’utilizzo del proprio spazio aereo e se ne è vantata. Ha inoltre aggiunto che Washington ha incontrato resistenza all’utilizzo di basi militari in Spagna e altrove.

La NATO è utile agli Stati Uniti perché permette lo stazionamento di truppe e attrezzature all’estero, ha affermato Rubio. “Ma se la NATO si limita a difendere l’Europa in caso di attacco, negandoci poi l’accesso alle basi quando ne abbiamo bisogno, allora non si tratta di un buon accordo”.

“È difficile rimanere fedeli a questa posizione e affermare che sia un bene per gli Stati Uniti. Quindi l’intera questione deve essere riesaminata”, ha aggiunto Rubio, sottolineando che la NATO “non può essere una strada a senso unico”.

“Speriamo di poterlo sistemare. Ce ne occuperemo più tardi.”

La Spagna ha recentemente chiuso il proprio spazio aereo ai voli legati alla guerra in Iran e in precedenza aveva impedito agli Stati Uniti di utilizzare le basi di Rota e Morón in Andalusia per le proprie operazioni. Le strutture sono gestite congiuntamente da Spagna e Stati Uniti.