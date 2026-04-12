Sinner-Alcaraz: in palio c’è anche la vetta del ranking ATP

AgenPress. La terra rossa del Principato incorona una rivalità destinata a segnare un’epoca. La finale del Monte Carlo Masters mette di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due dominatori del circuito, in una sfida che vale non solo il titolo, ma anche il trono del tennis mondiale.

Non è una finale come le altre. Sul Centrale di Montecarlo (ore 15), in palio c’è anche la vetta del ranking ATP: chi vince diventa numero uno del mondo. Alcaraz arriva da leader della classifica e campione in carica, ma Sinner è a un passo dal sorpasso: gli basta il titolo per scavalcare lo spagnolo e prendersi lo scettro. È lo scontro diretto che tutti aspettavano: due talenti generazionali, separati da pochi punti e da una rivalità sempre più accesa.

Entrambi hanno conquistato l’ultimo atto con autorità. Sinner ha travolto Alexander Zverev con un netto 6-1 6-4, confermando uno stato di forma straordinario. Alcaraz ha superato il beniamino di casa Valentin Vacherot con un doppio 6-4, guadagnandosi la seconda finale consecutiva nel Principato.

Per Sinner si tratta della terza finale Masters 1000 del 2026, dopo il trionfo nel cosiddetto “Sunshine Double”, mentre Alcaraz conferma il suo dominio sulla terra battuta.

Quella di Montecarlo sarà la 17ª sfida tra i due: Alcaraz è avanti nei precedenti (10-6), ma i numeri raccontano di un equilibrio sempre più sottile.

Sulla terra rossa, superficie chiave della stagione europea, lo spagnolo ha storicamente avuto un leggero vantaggio, ma Sinner arriva con dati tecnici superiori in diversi fondamentali durante il torneo. È il confronto tra due filosofie opposte: la potenza e la solidità dell’italiano, la creatività e le variazioni dello spagnolo.

Questa sfida rappresenta molto più di un titolo: assegna il numero uno del mondo, inaugura la stagione su terra verso il Roland Garros e conferma il passaggio generazionale definitivo nel tennis maschile.

Montecarlo diventa così il teatro perfetto: eleganza, tradizione e una posta in gioco altissima. Da una parte Alcaraz, chiamato a difendere il titolo e la leadership. Dall’altra Sinner, in corsa per completare un inizio di stagione straordinario con la conquista del numero uno. Novanta minuti (o forse di più) per decidere chi comanda davvero il tennis mondiale.