Elezioni Ungheria. Secondo un sondaggio il partito di opposizione Tisza “avrebbe vinto” le elezioni

AgenPress. Il leader dell’opposizione ungherese Peter Magyar si è detto ottimista sull’esito delle elezioni parlamentari odierne. Gli ungheresi hanno fatto di nuovo la storia, dato che l’affluenza alle urne ha mostrato che oltre 6 milioni di ungheresi si sono recati a votare.

Secondo Magyar, l’affluenza record dimostra che gli ungheresi consideravano queste elezioni importanti. “Siamo ottimisti, o meglio, cautamente ottimisti, riguardo al risultato”, ha sottolineato il leader ungherese dopo la chiusura dei seggi.

Due sondaggi d’opinione, condotti nei giorni precedenti le elezioni e i cui risultati sono stati annunciati dopo la chiusura dei seggi, indicavano che il partito di opposizione Tisza avrebbe vinto le elezioni odierne.

Secondo questi sondaggi, Tisza ottiene il 55%-57% dei consensi ed è in vantaggio sul partito nazionalista Fidesz del primo ministro uscente Viktor Orbán.

Secondo l’agenzia di sondaggi Median, tali percentuali potrebbero garantire a Tisza 135 seggi nel parlamento ungherese, composto da 199 membri. Secondo le proiezioni dell’agenzia di sondaggi 21 Research Centre, Tisza potrebbe invece conquistare 132 seggi.

Alcuni di questi sondaggi dell’ultimo minuto, condotti prima delle elezioni ma pubblicati dopo la chiusura dei seggi, si sono rivelati accurati in passato in Ungheria.