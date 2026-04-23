Escort, lusso e vip. Clienti facoltosi, calciatori e anche un pilota di Formula 1

AgenPress. Un giro di escort di alto livello, serate nei locali più esclusivi e clienti facoltosi, tra cui calciatori e anche un pilota di Formula 1. È questo lo scenario al centro di una nuova inchiesta coordinata dalla procura di Milano, che ha portato agli arresti domiciliari quattro persone con l’accusa di sfruttamento della prostituzione.

L’indagine, sviluppata attraverso intercettazioni e accertamenti patrimoniali, ha fatto emergere un sistema ben organizzato, capace di muovere ingenti somme di denaro. Secondo gli inquirenti, nel corso delle operazioni sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro.

A far discutere sono anche i contenuti di alcune conversazioni intercettate. In una di queste, una delle escort coinvolte avrebbe raccontato senza filtri: «Questo fine settimana ho avuto rapporti tre volte… con tre persone diverse», lasciando intendere un’attività intensa e ben retribuita.

Le prestazioni, stando a quanto ricostruito, venivano organizzate anche in occasione di eventi e serate nei locali più rinomati della movida milanese, dove le ragazze venivano messe in contatto con clienti selezionati. Tra questi figurerebbero personaggi noti del mondo dello sport, in particolare calciatori professionisti, anche se al momento non risultano indagati.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire l’intera rete di contatti e il flusso di denaro, che potrebbe coinvolgere ulteriori soggetti. L’inchiesta resta aperta e non si escludono nuovi sviluppi nelle prossime settimane.