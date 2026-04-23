Escort e calciatori, Rafael Leao rompe il silenzio: “Sono estraneo ai fatti”

AgenPress. Negli ultimi giorni il nome di Rafael Leao è finito al centro dell’attenzione mediatica, insieme a quello di altri calciatori, in relazione a un’inchiesta avviata dalla Procura di Milano. Una vicenda che ha rapidamente fatto il giro di siti, social network e giornali, alimentando indiscrezioni e ipotesi che hanno coinvolto anche il fuoriclasse portoghese del Milan.

A fronte del crescente clamore, Leao ha deciso di intervenire direttamente per chiarire la propria posizione. Lo ha fatto attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale ha preso nettamente le distanze da quanto emerso nelle ricostruzioni mediatiche.

“In questi giorni il mio nome, come quello di altri calciatori, è comparso su siti, social e giornali in riferimento a un’inchiesta della Procura di Milano. Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta. Non sono coinvolto e non ho commesso alcun reato”, ha scritto l’attaccante rossonero.

Parole chiare e senza ambiguità, con cui Leao ha voluto spegnere sul nascere ogni possibile equivoco o sospetto sul suo conto. Il calciatore ha scelto un tono diretto, rivolgendosi ai tifosi e all’opinione pubblica per ribadire la propria estraneità e tutelare la propria immagine, inevitabilmente messa alla prova dalla diffusione della notizia.

L’inchiesta, che riguarda un presunto giro di escort e coinvolgerebbe diversi nomi del mondo del calcio, è ancora in fase preliminare. Gli inquirenti stanno portando avanti gli accertamenti per chiarire eventuali responsabilità, mentre al momento non risultano conferme ufficiali su coinvolgimenti diretti di specifici giocatori.

In questo contesto, la presa di posizione di Leao rappresenta un tentativo di ristabilire la verità dei fatti dal suo punto di vista, in attesa che la magistratura faccia piena luce sulla vicenda. Il caso resta sotto osservazione, con l’attenzione mediatica destinata a rimanere alta nei prossimi giorni.