Melania Trump una “vedova in attesa”. Trump chiede ad ABC di licenziare il conduttore di talk show Jimmy Kimmel

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha chiesto alla ABC di licenziare il conduttore di talk show Jimmy Kimmel dopo che quest’ultimo, durante una scenetta andata in onda nel suo programma in occasione della cena dei corrispondenti della Casa Bianca, aveva scherzosamente definito la first lady Melania Trump una “vedova in attesa”.

Poche ore prima, Melania Trump aveva insinuato che Kimmel avrebbe dovuto perdere il lavoro per gli stessi commenti.

“Jimmy Kimmel dovrebbe essere licenziato immediatamente da Disney e ABC”, ha dichiarato Trump in un post su Truth Social , definendo la battuta un “incitamento spregevole alla violenza”.

Il monologo di Kimmel, andato in onda giovedì su “Jimmy Kimmel Live!”, pochi giorni prima che il presunto attentatore tentasse di entrare nell’evento in cui il presidente Trump, Melania Trump e altri alti funzionari venivano evacuati, includeva una battuta sul fatto che la first lady avesse “uno splendore da vedova in dolce attesa”.

“Il suo monologo sulla mia famiglia non è una commedia: le sue parole sono corrosive e aggravano la malattia politica che affligge l’America”, ha dichiarato Melania Trump in un comunicato diffuso lunedì mattina da X.

“Persone come Kimmel non dovrebbero avere l’opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera per diffondere odio. Un codardo, Kimmel si nasconde dietro la ABC perché sa che l’emittente continuerà a coprirlo per proteggerlo. Basta. È ora che la ABC prenda posizione. Quante altre volte la dirigenza della ABC permetterà il comportamento atroce di Kimmel a spese della nostra comunità?”, ha continuato.