Washington. Attentato durante la cena dell’Associazioner dei corrispondenti. Trump: “Ferito un agente della sicurezza”

AgenPress. Il presidente Donald Trump, altri funzionari dell’amministrazione e membri del Congresso sono stati evacuati dalla sala dove si teneva la cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca questa sera, in seguito a una sparatoria.

Una persona è stata arrestata in relazione all’incidente avvenuto all’hotel Washington Hilton, mentre il presidente e “tutte le persone sotto la sua protezione” sono al sicuro, ha dichiarato il Secret Service.

L’agenzia Secret Service ha dichiarato di star indagando su una “sparatoria avvenuta vicino all’area principale di controllo con il metal detector”.

Trump ha affermato di voler rimanere alla cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, ma le esigenze delle forze dell’ordine hanno avuto la precedenza.

“Volevamo restare stasera”, ha detto Trump. “Vi dico, ho lottato con tutte le mie forze per rimanere”. Tuttavia, ha aggiunto, le forze dell’ordine hanno sostenuto che fosse più sicuro annullare la cena.

Trump ha affermato che la sparatoria di stasera è stata “piuttosto traumatica” per la first lady Melania Trump e ha elogiato le forze dell’ordine per la pronta risposta.

“Lassù è successo tutto molto velocemente. Ma, ripeto, i tempi di risposta sono stati davvero incredibili e riprogrammeremo l’evento”, ha promesso. “Lo rifaremo.”

Trump ha sottolineato: “Non permetteremo a nessuno di prendere il controllo della nostra società. Non cancelleremo nulla, perché non possiamo farlo.”