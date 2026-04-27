Prima dell’attacco inviato un messaggio ai familiari. “Non mi aspetto il perdono”, ha scritto Allen. “Ribadisco le mie più sincere scuse”

AgenPress. Secondo un messaggio inviato ai familiari circa 10 minuti prima dell’attacco di sabato, l’insegnante e ingegnere californiano, Cole Tomas Allen, accusato di aver aperto il fuoco fuori dalla cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca riteneva fosse suo dovere colpire i funzionari dell’amministrazione Trump.

Pochi istanti prima dell’attacco, Allen ha inviato ai familiari un biglietto di scuse ai genitori, ai colleghi, agli studenti, ai passanti e ad altri per quello che stava per fare, secondo una trascrizione di alcuni scritti di Allen fornita da un alto funzionario dell’amministrazione.

“Non mi aspetto il perdono”, ha scritto Allen. “Ribadisco le mie più sincere scuse.”

Nella nota, Allen ha criticato Trump senza nominarlo esplicitamente. Ha scritto della scarsa sicurezza dell’hotel, affermando di essersi aspettato di più.

Ha inoltre descritto le sue “regole di ingaggio previste”, scrivendo: “Funzionari dell’amministrazione: sono obiettivi, classificati in ordine di priorità dal più alto al più basso”. Sembrava riferirsi al direttore dell’FBI Kash Patel.

In seguito, ha aggiunto: “Provo rabbia pensando a tutto ciò che ha fatto questa amministrazione”.

Un alto funzionario dell’amministrazione ha dichiarato che il fratello di Allen ha contattato il dipartimento di polizia di New London, nel Connecticut, dopo aver ricevuto il biglietto.

Dai documenti pubblici e dalle interviste emerge che Allen era un ingegnere qualificato che aveva svolto un tirocinio alla NASA e aveva partecipato al club Nerf e a un gruppo di studio cristiano presso la sua prestigiosa università californiana, prima di dedicarsi più recentemente allo sviluppo di videogiochi e all’insegnamento part-time.

Allen frequentava la Pacific Lutheran High School a Gardena, in California, dove era noto per la sua curiosità e la sua intelligenza, ha raccontato un suo ex compagno di squadra di pallavolo. Pur non avendolo visto di recente, lo ricordava come un “genio ai limiti dell’innocenza” e una persona “molto equilibrata”.

«Altri studiano sodo», ha detto l’ex compagno di squadra, «Lui non aveva bisogno di studiare. Gli veniva tutto naturale. Era davvero, davvero intelligente.»