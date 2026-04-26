Attentato cena dei corrispondenti. L’incidente è stato un “fallimento della sicurezza”

AgenPress. Il deputato statunitense Mike Lawler di New York, presente alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera, ha affermato che si è verificata una “falla nella sicurezza” che ha permesso che si verificasse la sparatoria.

Lawler ha sottolineato che non era richiesto alcun documento d’identità per accedere all’evento, che non esisteva una lista per verificare la presenza o l’accesso all’edificio, “nessun vero controllo dei biglietti” e “nessun metal detector all’ingresso dell’edificio o dei primi due piani”, dove si tenevano i ricevimenti pre-cena. Secondo Lawler, inoltre, gli ospiti dell’hotel “avevano pieno accesso a gran parte dell’edificio”.

“Ci sono molte questioni da risolvere, tra cui come l’attentatore sia riuscito a portare diverse armi da fuoco nelle vicinanze della sala da ballo”, ha scritto Lawler in una dichiarazione su X. “Siamo fortunati che nessuno sia rimasto ucciso, ma questo tipo di violazione in un evento di queste dimensioni è profondamente inquietante, soprattutto dopo due tentativi di assassinio pubblico contro il Presidente”.