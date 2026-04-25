Meloni: “Abbiamo un problema se durante le manifestazioni del 25 aprile avvengono aggressioni”

• La Brigata ebraica insultata in piazza e costretta ad allontanarsi dal corteo sotto scorta delle Forze dell’ordine.

• Cartelli e targhe in ricordo delle Foibe imbrattati;

• Sindaci democraticamente eletti, di ogni schieramento politico, contestati e insultati;

• Aggressioni contro chi portava una bandiera ucraina (tra cui anche esponenti politici), cioè la bandiera di un popolo che combatte per la sua libertà contro un invasore. Si sono viste addirittura immagini indegne di un anziano a cui viene impedito di partecipare alla manifestazione;

Se questi sono quelli che dicono di difendere libertà e democrazia, direi che abbiamo un problema.