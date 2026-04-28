type here...

L’Iran ha presentato a Trump una proposta per aprire lo Stretto di Hormuz

Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. L’Iran ha presentato agli Stati Uniti una proposta incentrata sull’apertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della guerra, ma che prevede di rimandare a data da destinarsi le spinose discussioni sul programma nucleare iraniano.

La proposta iraniana è stata discussa in un incontro tra il presidente Donald Trump e il suo team per la sicurezza nazionale, secondo quanto affermato dalla portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, sebbene non sia stato immediatamente chiaro con quanta serietà sia stata presa in considerazione.

La richiesta degli Stati Uniti all’Iran di interrompere il suo programma di arricchimento nucleare è stata un ostacolo fondamentale nei negoziati.

“Le linee rosse del presidente riguardo all’Iran sono state rese molto, molto chiare, non solo al pubblico americano, ma anche a loro stessi”, ha detto Leavitt ai giornalisti. “Non direi che lo stiano prendendo in considerazione. Direi solo che c’è stata una discussione, ma non voglio anticiparne i dettagli.”

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits